Роман Ротенберг: Открывать новую арену в Санкт-Петербурге будем матчем СКА – ЦСКА

Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о том, каким матчем хотел бы открыть новую арену в Санкт-Петербурге.

– СКА – ЦСКА. Это было бы правильно. Наша серия с московскими армейцами показала, что для российского хоккея это культовое дерби. Как «Реал» против «Барселоны» в футболе.

– Реально ли собирать на матчах СКА по 20 тысяч болельщиков?

– Когда мы только начинали работать, нам говорили, что собрать на хоккее полную арену в Петербурге невозможно. Но с тех пор интерес к СКА вырос кардинально. Мы принимаем новые вызовы. И все для успеха присутствует – это люди и команда, – сказал Роман Ротенберг.

Как известно, самая большая хоккейная арена в мире строилась для использования во время чемпионата мира по хоккею 2023 года, однако из-за санкций в отношении России чемпионат перенесен в другую страну, а сама российская сборная отстранена от участия в турнирах.