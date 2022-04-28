«Крутой момент». Овечкин - о церемонии чествования в честь его рекорда

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился своими эмоциями от посвященной ему церемонии чествования перед домашним матчем против «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Это довольно крутой момент для меня, для клуба, для болельщиков и для моей семьи», - приводит слова хоккеиста RMNB.

Напомним, часть фойе домашней арены «столичных» была полностью посвящена игроку и его карьере.

Таким мероприятием клуб решил поздравить своего лидера с выходом на третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги.