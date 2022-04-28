Определились все пары плей-офф Кубка Стэнли

В НХЛ определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.
Проигравший накануне «Аризоне» «Даллас» сумел набрать одно очко благодаря поражению в овертайме и стал последним участником плей-офф.
Четвертьфинальные пары конференций выглядят следующим образом:
Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз»;
«Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»;
Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз».
Напомним, действующим обладателем трофея является «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигрывавшая его два года подряд.
источник: NHL (НХЛ)