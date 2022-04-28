Главный тренер «Вашингтона» - о травме Овечкина: «Он ненавидит пропускать игры»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился своими ожиданиями от сроков восстановления капитана команды Александра Овечкина после травмы, полученной им в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я надеюсь на то, что успеет поправиться к плей-офф, но я не знаю. Это зависит от того, как у него пойдут дела с процессом восстановления. Иногда нужно немного везения, но он действительно сильный парень. Он ненавидит пропускать игры. Он ненавидит отсутствовать, поэтому он захочет вернуться как можно скорее», - приводит слова специалиста NBC Sports.

Напомним, россиянин не смог продолжить встречу после того, как на большой скорости врезался в борт в результате подножки вратаря «кленовых листьев».

По итогам «регулярки» «столичные» заняли восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, и в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграют против «Флориды Пантерз».