В следующем сезоне КХЛ «Витязь» будет выступать в Балашихе вместо Подольска

В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» сменит домашнюю прописку на Балашиху взамен Подольска.

Причина такого решения - несоответствие требованиям регламента КХЛ ледового дворца в Подольске.

«В текущей ситуации это единственно верное решение. В противном случае «Витязь» просто не смог бы выступить в КХЛ. Дворец спорта в Подольске, к глубокому сожалению, не подходит по требованиям регламента КХЛ.

Конечно, понимаем разочарование болельщиков Подольска, но, ещё раз повторюсь, другого выхода не было. Дворцу уже 20 лет, есть множество недостатков, и выполнить необходимые работы для соответствия всем требованиям КХЛ за летний период просто невозможно», — отметил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов «Чемпионату».

В прошедшем сезоне «Витязь» закончил выступления на десятом месте в таблице КХЛ с 43 очками. Таким образом, подмосковный клуб не смог отобраться в розыгрыш Кубка Гагарина.