ЦСКА победил «Металлург» в шестой игре финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии

ЦСКА дома победил «Металлург» со счетом 2:1 в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.
На голы хоккеистов армейцев Владислава Каменева (4-я минута) и Михаила Григоренко, реализовавшего большинство (14), гости ответили шайбой нападающего Андрея Чибисова.
Таким образом, победитель турнира определится в решающем седьмом матче, который пройдет 30 апреля в Магнитогорске.
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
ЦСКА (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы:
1:0 – Каменев (Плотников), 3:30
2:0 – Григоренко (Плотников, Нестеров), 13:37 (Бол.)
2:1 – Чибисов (Дронов, Минулин), 39:22
Счет в серии – 3-3
источник: «Советский спорт»