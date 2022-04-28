Илья Воробьев: Вы все хотели седьмую игру - вот вам седьмая игра

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат шестого матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором его команда уступила ЦСКА.

«Не сказал бы, что начало неудачно. ЦСКА с двух бросков забил, потом забили, но одной шайбы не хватил. Вы все хотели седьмую игру, вот вам седьмая игра. Тройка Майе без очков в трех матчах? Моменты у них были, это самое важное, они все силы на седьмой матч берегут. 5 минут меньшинства? Раз не забили, значит, не ключевой момент, молодцы, что отстояли. Не смотрел удаление Карри, надо пересмотреть», - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев, которые выровняли положение в серии - 3-3.

Решающий седьмой матч пройдет 30 апреля в Магнитогорске.