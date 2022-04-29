Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Калгари»

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Калгари» со счетом 3:2 ОТ.
В составе гостей авторами шайб стали Джонни Годро (23-я минута) и Элиас Линдхольм (58). В обоих случаях в ассистентах записан российский защитник Никита Задоров.
У хозяев забивали Йонас Бродин в большинстве (27), Фредерик Годро (52) и Кирилл Капризов, реализовавший численное большинство в овертайме (61).
Обеим командам осталось 30 апреля провести по матчу в регулярном чемпионате. «Миннесота» сыграет дома с «Колорадо», а «Калгари» проведет выездную встречу с «Виннипегом».
Напомним, что в плей-офф «Флэймз» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Уайлд» - против «Сент-Луиса».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» - «Калгари Флэймз» - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
0:1 – Дж. Годро (Задоров, Ткачак), 22:59
1:1 – Бродин (Гринуэй, Годро), 26:02
2:1 – Йонас Годро, 26:02 (Бол.)
2:2 – Линдхольм (Годро, Задоров), 57:04
3:2 – Капризов (Хартман, Фиала), 60:44 (Бол.)