Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Калгари»

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Калгари» со счетом 3:2 ОТ.

В составе гостей авторами шайб стали Джонни Годро (23-я минута) и Элиас Линдхольм (58). В обоих случаях в ассистентах записан российский защитник Никита Задоров.

У хозяев забивали Йонас Бродин в большинстве (27), Фредерик Годро (52) и Кирилл Капризов, реализовавший численное большинство в овертайме (61).

Обеим командам осталось 30 апреля провести по матчу в регулярном чемпионате. «Миннесота» сыграет дома с «Колорадо», а «Калгари» проведет выездную встречу с «Виннипегом».

Напомним, что в плей-офф «Флэймз» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Уайлд» - против «Сент-Луиса».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» - «Калгари Флэймз» - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 – Дж. Годро (Задоров, Ткачак), 22:59

1:1 – Бродин (Гринуэй, Годро), 26:02

2:1 – Йонас Годро, 26:02 (Бол.)

2:2 – Линдхольм (Годро, Задоров), 57:04

3:2 – Капризов (Хартман, Фиала), 60:44 (Бол.)