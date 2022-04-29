«Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ

«Флорида» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ победила «Оттаву» со счетом 4:0.

В составе американской команды забивали Сэм Райнхарт (7-я минута), Самуэль Беннетт (42) и дважды Картер Верхеге (42 и 53). Добавим, что два очка за результативность набрал российский нападающий Максим Мамин.

Таким образом за тур до конца регулярного чемпионата «Флорида» одержала в нем победу, набрав 122 очка в 81 матче. «Пантеры» впервые в своей истории стали обладателями Президентского кубка. В первом раунде Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Вашингтоном».

«Сенаторы» в аналогичном количестве игр довольствовались 71 очком и не попали в плей-офф.

В последнем матче регулярного чемпионата «Пантерз» 30 апреля проведут выездную встречу с «Монреалем», а «Сенаторз» ждет гостевая игра против «Филадельфии».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» - «Флорида Пантерз» - 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы:

0:1 – Райнхарт (Беннетт), 6:01

0:2 – Беннетт (Райнхарт, Дюклер), 41:11

0:3 – Верхеге (Мамин, Луостаринен), 41:32

0:4 – Верхеге (Луостаринен, Мамин), 53:08