Гол Кучерова не помог «Тампе-Бэй» избежать гостевого поражения от «Коламбуса»

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Коламбусу» со счетом 2:5.

В составе хозяев забивали Якуб Ворачек (17-я минута), Коул Силлинджер (31), Джек Рословик в большинстве (41), Оливер Бьоркстранд (50) и Эндрю Пик, поразивший пустые ворота (59).

У «Лайтнинг» заброшенными шайбами в большинстве отличились Никита Кучеров (31) и Кори Перри (57). Добавим, что россиянин не уходит со льда без набранных очков восемь матчей подряд, что является повторением рекорда франшизы. Последний раз такую регулярную результативность показывал Брайан Брэдли в 1992 году, но он за восемь игр набрал 13 очков, а Кучеров - 21.

Данная победа не помогла «Коламбусу» выйти в плей-офф. «Блю Джэкетс» набрали 81 очко в аналогичном количестве матчей и 30 апреля в Питтсбурге завершит сезон.

«Тампа» (108 очков) через Атлантический дивизион вышла в Кубок Стэнли, но сначала «молнии» проведут последний матч регулярного чемпионата также 30 апреля в Нью-Йорке против «Айлендерс».

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«Коламбус Блю Джэкетс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы:

1:0 – Ворачек (Карлссон, Джонсон), 16:03

1:1 – Кучеров (Стэмкос, Хедман), 30:15 (Бол.)

2:1 – Силлинджер (Кукан, Бьоркстранд), 30:47

3:1 – Рословик (Бин, Нюквист), 40:15 (Бол.)

4:1 – Бьоркстранд, 49:05

4:2 – Перри (Хедман, Стэмкос), 56:54 (Бол.)

5:2 – Пик, 58:09 (П.В.)