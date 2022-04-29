Агент Бабаев выступил против ужесточения лимита на легионеров КХЛ

Агент Шуми Бабаев категорически против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

«Я считаю, что нельзя сокращать количество легионеров, надо, наоборот, усиливать их качество. В последнее время в КХЛ и так практически нет левых иностранцев, все они более-менее нормального уровня. Так что сокращение лимита станет очень большой ошибкой, из-за которой мы многое потеряем», - приводит слова Бабаева RT, ссылаясь на betOn.

На данный момент в лиге каждая российская команда может заявить не более пяти легионеров на матч. Федерация хоккея России предлагает ужесточить лимит на легионеров до трех человек в заявке, в том числе одного вратаря.