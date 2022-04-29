«Авангард» объявил о продлении контрактов с семью игроками клуба

Пресс-служба «Авангарда» сообщила о подписании новых контрактов с семью хоккеистами клуба.

Согласно данным источника, руководство омской команды заключило двухлетние соглашения с защитником Тимофеем Давыдовым, а также нападающими Егором Сердюком, Сергеем Алхимовым и Никитой Холодилиным.

Также отмечается, что на один год «ястребы» продлили трудовое сотрудничество с защитником Богданом Денисевичым и двумя форвардами – Никитой Савченко и Владимиром Машковым.

Добавим, что в нынешнем сезоне Авангард занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омичи обыграли «Ак Барс» (4-2), однако затем уступили «Металлургу» (3-4).