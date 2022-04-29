Михайлов ожидает яркой игры от ЦСКА и «Металлурга» в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался по поводу седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

Отметим, что очная встреча команд состоится завтра, 30 апреля. Начало – в 15:00 мск. Игра пройдет в Магнитогорске.

– От седьмого матча финала ожидаю хорошей и яркой игры. Цена седьмого матча «Металлург» – ЦСКА – Кубок Гагарина. Команды шли к этому весь сезон. Трудно предугадать, как сложится матч. С моей точки зрения, обе команды будут уделять большое внимание обороне, не забывая об атаке, – цитирует Михайлова «Чемпионат».

Добавим, что вчера ЦСКА обыграл «Металлург» (2:1) и сравнял счет в серии – 3-3. Авторами заброшенных шайб в составе армейцев стали Владислав Каменев и Михаил Григоренко. Соперник ответил голом Андрея Чибисова.