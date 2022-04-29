Российский спортсмен оценил уровень Польской хоккейной лиги

Бывший нападающий «Витязя» и «Спартака» Александр Васильев, выступающий за «Заглембе», оценил уровень польской хоккейной лиги

«В этом году приехали хорошие легионеры — Жека Бодров, Артём Ворошило, уровень поднялся. Даже не знаю, насколько корректно сравнивать. В УХЛ сильными были пара команд, а в остальное время против детей играли. Наверное, где-то с серединой высшей лиги можно сравнить. Но вот тот же «Катовице», который идёт на первом месте, возможно, был бы в лидерах ВХЛ», - приводит слова Васильева «Чемпионат».

Добавим, что главный трофей ВХЛ Кубок Петрова в текущем сезоне выиграл тюменский «Рубин», победивший в финальной серии «Динамо» из Санкт-Петербурга (4-1).

«Катовице» стал чемпионом Польши, переиграв четыре раза подряд в финале «Унию Освенцим».