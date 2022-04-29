Форвард «Металлурга» Карри пропустит седьмой матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА из-за дисквалификации

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что Спортивно-дисциплинарный комитет лиги принял решение оставить в силе двухматчевую дисквалификацию нападающего «Металлурга» Джоша Карри.

Отмечается, что вчера, 28 апреля, в шестой игре финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2) канадский хоккеист совершил грубый фол против защитника армейцев Класа Дальбека. За данное нарушение форвард получил от судей удаление «5+10».

Таким образом, Карри не сыграет в седьмом матче серии, которая запланирована на 30 апреля в Магнитогорске. Начало встречи – в 15:00 мск.