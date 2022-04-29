Александр Кожевников: «Металлург» делает большую ставку на Кошечкина, а ЦСКА – на игру защитников

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

Отметим, что очная встреча команд состоится завтра, 30 апреля. Начало – в 15:00 мск. Игра пройдет в Магнитогорске.

– В этом противостоянии у меня нет симпатий, играют две равные команды и пока это противостояние вратарей – Федотова и Кошечкина. У ЦСКА многое зависит от игры защитников, у «Металлурга» большая ставка на Кошечкина. Я очень рад, что нас ждет седьмой матч в финале, посмотрим, чем он закончится, – цитирует Кожевникова «Метарейтинг».

Добавим, что вчера ЦСКА обыграл «Металлург» (2:1) и сравнял счет в серии – 3-3. Авторами заброшенных шайб в составе армейцев стали Владислав Каменев и Михаил Григоренко. Соперник ответил голом Андрея Чибисова.