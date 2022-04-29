Игорь Шестеркин признан самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»

Пресс-служба «Рейнджерс» объявила имя самого ценного игрока команды в сезоне-2021/22.
Как сообщается на сайте американского клуба, награду получил российский вратарь Игорь Шестеркин.
Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ бывший голкипер СКА отыграл 36 матчей и оформил шесть «сухарей».
На счету хоккеиста 93,5% отраженных бросков, а коэффициент его надежности составляет 2,07, что является лучшим показателем среди остальных вратарей лиги.
Добавим, что Шестеркин стал первым голкипером в истории «Рейнджерс», выигравшим эту награду за последние четыре года. Тогда приз достался шведскому хоккеисту Хенрику Лундквисту.
источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»