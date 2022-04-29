ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

НХЛ: Мэттьюс - фаворит на «Харт Трофи», Шестеркин, Капризов и Овечкин - в топ-10

Мэттьюс выступает за «Торонто».
29 апреля 2022 21:14
автор: Александр Бойченко

Журналисты официального сайта НХЛ выявили фаворитов на вручение «Харт Трофи» - награды, выдаваемой лучшему игроку сезона по итогам регулярного чемпионата.

В итоге форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэтьюз занял первое место с небольшим отрывом, набрав 61 очко. На четыре очка отстал нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, а капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал третьим с 43 очками.

За ним рсположился российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 32 очка и два первых места в голосовании.

В топ-10 также вошли нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (восемь очков) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (два очка).

Лучшим российским бомбардиром в текущем сезоне является Капризов, который в 80 играх набрал 106 очков по системе «гол+пас» (46+60.

Это интересно:
НХЛ: Мэттьюс - фаворит на «Харт Трофи», Шестеркин, Капризов и Овечкин - в топ-10
Мэттьюс выступает за «Торонто».
29.04.2022 21:14
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Игорь Шестеркин признан самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский вратарь провел 36 матчей в «регулярке» и оформил шесть «сухарей».
29.04.2022 18:37
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Александр Кожевников: «Металлург» делает большую ставку на Кошечкина, а ЦСКА – на игру защитников
Очная игра магнитогорской и московской команд состоится завтра, 30 апреля.
29.04.2022 16:44
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Форвард «Металлурга» Карри пропустит седьмой матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА из-за дисквалификации
Решающая встреча команд состоится завтра, 30 апреля.
29.04.2022 14:57
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Российский спортсмен оценил уровень Польской хоккейной лиги
Лидер чемпионата мог бы замахнуться на Кубок Петрова.
29.04.2022 14:56
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Михайлов ожидает яркой игры от ЦСКА и «Металлурга» в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина
Очная игра команд состоится завтра, 30 апреля.
29.04.2022 12:44
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Авангард» объявил о продлении контрактов с семью игроками клуба
В сезоне-2021/22 омская команда дошла до полуфинальной стадии плей-офф Восточной конференции.
29.04.2022 12:14
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Агент Бабаев выступил против ужесточения лимита на легионеров КХЛ
Количество иностранцев в командах может быть сокращено до трех.
29.04.2022 11:21
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол Кучерова не помог «Тампе-Бэй» избежать гостевого поражения от «Коламбуса»
Российский нападающий набирает очки восемь игр регулярного чемпионата НХЛ подряд.
29.04.2022 09:13
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ
«Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ
В гостевом матче против «Оттавы» Мамин сделал две голевые передачи.
29.04.2022 08:51
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Похоже, Боря проиграл по-крупному. Как суперзвезде тенниса дали тюремный срок
Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения.
«Ак Барс» сушил игру, «Динамо» искало допинг… Как проходили седьмые матчи финалов Кубка Гагарина
30 апреля в Магнитогорске определится обладатель Кубка Гагарина-2022: «Металлургу» и ЦСКА предстоит провести шестой в истории плей-офф КХЛ финальный матч №7. Вспоминаем, как складывались такие игры в предыдущие годы.
Воскресший Райола и Остап Бендер из Черкизова в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Кто больше пострадает от санкций? Теннису и хоккею хоть бы хны, лыжи и баскетбол в группе риска
Пробуем спрогнозировать: для каких видов спорта в России нынешние санкции могут стать по-настоящему смертельными.
Его не догонят! Капризов — лучший русский бомбардир НХЛ-2021/22 (видео)
В домашнем матче НХЛ с «Калгари» Кирилл Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме (3:2), сделав еще более внушительной (106 очков) свою досрочную победу в гонке российских бомбардиров сезона.
Весна в РПЛ: Карпин наравне с «Динамо», Юран — крутой кризис-менеджер, «Спартак» — аутсайдер
Перед финишным отрезком чемпионата «Плеймейкер» проанализировал таблицу весенней части РПЛ-2021/22.
27-й тур РПЛ с «казачьим» дерби и матчем «Зенит» — «Локо»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
30 апреля - 2 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать седьмом туре.
Тедеско ждет нервотрепка в Глазго. Как «Лейпциг» с огромным трудом дожал «Рейнджерс» в Лиге Европы
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы команда бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско выиграла у шотландского клуба (1:0) благодаря голу в концовке.
«В 18 лет смотрел на Кошечкина снизу вверх…» Форвард ЦСКА — и своем голе и ничьей в финале Кубка Гагарина
Владислав Каменев, открыв счет в шестом матче финала Кубка Гагарина, помог армейцам одержать победу (2:1) и восстановить равновесие в серии (3-3), а после финальной сирены пообщался с журналистами, в том числе – корреспондентом «Плеймейкера».
Седьмому матчу — быть! Как ЦСКА затащил финал Кубка Гагарина в решающий поединок
Столичные армейцы сумели победить дома «Металлург» (2:1) в шестом матче финала плей-офф КХЛ, сравняли счет в серии (3-3) и отложили развязку на седьмую игру в Магнитогорске в ближайшую субботу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика