НХЛ: Мэттьюс - фаворит на «Харт Трофи», Шестеркин, Капризов и Овечкин - в топ-10

Журналисты официального сайта НХЛ выявили фаворитов на вручение «Харт Трофи» - награды, выдаваемой лучшему игроку сезона по итогам регулярного чемпионата.

В итоге форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэтьюз занял первое место с небольшим отрывом, набрав 61 очко. На четыре очка отстал нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, а капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал третьим с 43 очками.

За ним рсположился российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 32 очка и два первых места в голосовании.

В топ-10 также вошли нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (восемь очков) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (два очка).

Лучшим российским бомбардиром в текущем сезоне является Капризов, который в 80 играх набрал 106 очков по системе «гол+пас» (46+60.