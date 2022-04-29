Панарин пропустит последний матч сезона против «Вашингтона»

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит последний матч регулярного сезона НХЛ с «Вашингтоном».

Об этом сообщил главный тренер команды Жерар Галлан.

Матч с «Вашингтоном» запланирован на ночь с 29 на 30 апреля по московскому времени, начало в 2:00.

Напомним, 27 апреля 30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог доиграть встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» из-за травмы верхней части тела.

В нынешнем сезоне россиян провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 96 очков по системе «гол+пас» (22+74).