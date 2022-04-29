Российский нападающий Подколзин поделился тем, как Овечкин отзывался о главном тренере «Ванкувера»

Российский нападающий «Ванкувера» поделился рассказами форварда «Вашингтона» Александра Овечкина о действующем главном тренере «косаток» Брюсе Будро.

«Помню, когда я встречался с Овечкиным, он сказал мне, что Брюс может помочь мне в моей карьере — как игроку и как человеку. Он отличный тренер. Я счастлив работать с ним и надеюсь, что мы будем работать с ним в следующем сезоне.

Брюс рассказывал мне несколько историй об Овечкине, и на это приятно смотреть», - цитирует Подколзина Vancouver Sun.

Подколзин перешел в команду в конце мая прошлого года, заключив трехлетний контракт новичка.

В нынешнем сезоне он провел за клуб 78 матчей, в которых набрал 26 очков (14+12).