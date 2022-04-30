Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на своем льду обыграл «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе хозяев отличились Евгений Малкин, Эван Родригес, Маркус Петтерсон, Крис Летанг и Брайан Бойл. Кроме того на счету россиянина одна голевая передача.

Гости ответили шайбами Джастина Дэнфорта, Оливера Бьоркстранда и Густава Нюквиста, реализовавших большинство.

«Питтсбург» со 103 очками занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграет против «Каролины Харрикейнз».