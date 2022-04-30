Михеев положил начало победе «Торонто» над «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома нанес поражение «Бостон Брюинз».
Хозяева победили со счетом 5:2 стараниями Ильи Михеева, отличившегося в большинстве, дублю Уильяма Нюландера и шайбам Ника Абруццезе и Пьера Энгваля, поразившего пустые ворота.
Гости забросили две шайбы усилиями Трента Фредерика и Джейка ДеБраска, также воспользовавшегося численным перевесом.
Примечательно, что данная встреча была репетицией матчей-плей-офф Кубка Стэнли, где в первом раунде команды сойдутся между собой: «Торонто» занял третьем место на Востоке, «Бостон» - шестое.
источник: «Советский спорт»