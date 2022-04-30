«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Рейнджерс» без Панарина

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступил «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Филип Хытил, Алексис Лафренье и Драйден Хант.
Гости ответили голами Джастина Шульца и Джона Карлсона, реализовавшего большинство с передачи Евгения Кузнецова.
Отметим, что лидеры атаки команд Александр Овечкин и Артемий Панарин участия в игре не принимали.
По итогам «регулярки» «столичные» набрали 100 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет против победителя регулярного чемпионата «Флориды Пантерз».
«Рейнджеры» с 110 очками расположились на четвертой строчке и за выход в полуфинал конференции поспорят с действующим обладателем трофея «Тампа-Бэй Лайтнинг».