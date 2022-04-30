Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче против «Оттавы»

Голевая передача российского защитника Ивана Проворова не уберегла «Филадельфию Флайерз» от домашнего поражения в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин ассистировал Джеймсу Ван Римсдайку в эпизоде с первой заброшенной шайбой. Хозяева смогли выйти вперед, реализовав большинство. Вторую шайбу в их составе, также воспользовавашись численным перевесом, забросил Оуэн Типпетт, сравняв счет, поскольку к тому моменту «Филадельфия» уже пропустила дважды от Джоша Норриса и Трэвиса Хэмоника.

Окончательный счет установили игроки гостей Брэден Ткачук после очередного удаления в составе хозяев и Остин Уотсон. Итог - 4:2 в пользу «Оттавы».

Напомним, обе команды давно лишились шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли и завершили текущий сезон.