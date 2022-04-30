Наместников добил «Анахайм» принеся «Далласу» победу в заключительном матче «регулярки»

Российский форвард «Даллас Старз» Владислав Наместников смог отличиться в заключительной встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которой его команда дома нанесла поражение «Анахайм Дакс».

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев. Гости первыми вышли вперед усилиями Максима Комтуа, затем пропустили две шайбы от Томаса Харли и Джоэля Хенли, но смогли отыграться благодаря точному броску Троя Терри.

В начале третьего периода Джейсон Роберстон впервые в этой игре вывел «звездных» вперед, а Наместников за минуту до финальной сирены поразил уже пустые ворота «уток».

Напомним, «Даллас» стал последним участником плей-офф Кубка Стэнли. Команда заняла седьмое место на Западе и в первом раунде встретится с «Миннесотой Уайлд» Кирилла Капризова.

«Анахайм» завершил «регулярку» на 13-м месте. Для «уток» сезон закончен.