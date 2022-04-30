Ротенберг уверен в том, что сборная России может одержать победу на Олимпийских играх 2026 года

Главный тренер СКА Роман Ротенберг, также занимающий должность первого вице-президента Федерации хоккея России, оценил шансы национальной команды на завоевание золотых медалей Олимпийских игр-2026.

Отметим, что соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Городами-организаторами являются Милан и Кортина-д'Ампеццо.

– Понимаем, что нам нужно делать, чтобы через четыре года подготовить сборную команду России и выиграть олимпийское золото в Италии. Очень тяжело сделать это в хоккее – за 30 лет нами выиграно только одно золото, – сказал Ротенберг в эфире «Радио Зенит».

Добавим, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине сборная России под руководством Алексея Жамнова стала обладателем серебряных медалей. В финале турнира команда потерпела поражение от Финляндии со счетом 1:2.