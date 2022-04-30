Кравец покинет «Амур», клуб ищет нового тренера

Генеральный директор хабаровского «Амура» Роман Крамарь заявил, что у команды будет новый главный тренер в следующем сезоне.

«Принято решение не заключать новый контракт с Михаилом Кравцом и его тренерским штабом. Знаю, что многие болельщики высоко оценивают работу Михаила Григорьевича в этом сезоне, но замечу, что мы делаем выводы на основе большого объема аналитических данных. Команда под руководством нынешнего тренерского штаба прошлась катком по клубам Западной конференции, включая грандов, но дрогнула в самый ответственный момент и не попала в плей-офф», - написал руководитель в своем телеграм-канале, добавив, что имя нового наставника команды будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Амур» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, на два очка отстав от зоны плей-офф. При этом первенство было завершено досрочно в связи с пандемией коронавируса и многочисленными вспышками коронавируса в разных командах.