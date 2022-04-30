Шесть игроков «Ак Барса» покинули состав клуба

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила об уходе шести хоккеистов клуба.

Согласно информации источника, казанскую команду покинули голкипер Игорь Бобков, защитники Роман Рукавишников, Марк Барберио и Джейсон Демерс, а также форварды Эрик Фер и Пер Линдхольм. Отмечается, что игроки покинули коллектив в связи с истечением срока контракта.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Ак Барс» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф казанцы уступили «Авангарду» (2-4).