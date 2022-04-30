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Алексей Емелин покидает «Авангард»

Хоккеист провел в омском клубе четыре сезона.
30 апреля 2022 14:04
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба «Авангарда» на своем официальном сайте сообщает, что клуб покидает Алексей Емелин.

«Авангард» после четырех сезонов за «ястребов». Два финала, серебро и золото, Кубок Гагарина - мы благодарим за каждую игру этих четырех лет, за все набранные очки», - говорится в прощальном сообщении «Авангарда».

Напомним, «Авангард» в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В текущем розыгрыше команда не смогла выйти в финал Восточной конференции, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3-4.

источник: ХК «Авангард»
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