Алексей Емелин покидает «Авангард»

Пресс-служба «Авангарда» на своем официальном сайте сообщает, что клуб покидает Алексей Емелин.

«Авангард» после четырех сезонов за «ястребов». Два финала, серебро и золото, Кубок Гагарина - мы благодарим за каждую игру этих четырех лет, за все набранные очки», - говорится в прощальном сообщении «Авангарда».

Напомним, «Авангард» в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В текущем розыгрыше команда не смогла выйти в финал Восточной конференции, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3-4.