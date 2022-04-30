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ЦСКА одолел в седьмом матче «Металлург» и завоевал во второй раз в истории Кубок Гагарина

Встреча завершилась со счетом 4:1.
30 апреля 2022 17:16
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Арена Металлург» прошел седьмой матч финала Кубка Гагарина между местным магнитогорским «Металлургом» и столичным ЦСКА. Победу одержали армейцы со счетом 4:1.

В составе «магнитки» шайбу забросил Филипп Майе (40-я минута). У победителей отличились Павел Карнаухов (9), Александр Попов (10), Константин Окулов (37) и Владислав Каменев (57)

Таким образом, ЦСКА во второй раз в своей истории одержал победу в Кубке Гагарина. В предыдущий раз красно-синие завоевывали этот трофей в сезоне 2018/19.

Отметим, что в сезоне-2015/16 эти же команды встречались в финале турнира, и тогда победителем стала «магнитка» (4-3).

Сергей Федоров впервые завоевал Кубок Гагарина в качестве главного тренера.

Кубок Гагарина
Финал, 7-й матч
«Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА (Москва) 1:3

Голы:

0:1 - Карнаухов (Окулов) - 08:32
0:2 - Попов (Светлаков) - 09:29
0:3 - Окулов (Григоренко, Карнаухов) - 36:17
1:3 - Майе (Чибисов) - 39:59, 5х4
1:4 - Каменев 56:35 en

источник: «Советский спорт»
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