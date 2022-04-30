«Торпедо» официально объявил об уходе Немировски с поста главного тренера клуба

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о том, что главный тренер клуба Дэвид Немировски покинул свою должность.

По информации источника, 45-летний канадец, имеющий российское гражданство, ушел из нижегородской команды в связи с окончанием контракта. Отмечается, что вместе со специалистом коллектив покинули все члены его тренерского штаба.

Напомним, что Немировски возглавлял «Торпедо» с мая 2018 года. Под его руководством клуб трижды выходил в плей-офф КХЛ.

В сезоне-2021/22 нижегородцы заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции.