Вячеслав Быков - о победе ЦСКА: Легендарный клуб снова завоевал Кубок Гагарина

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил армейцев с победой в Кубке Гагарина, а также привел пример, почему нельзя сдаваться в турнире даже при счете в серии 0-3.

«Я считаю, что это большой труд, который был проделан тренерским штабом. Совместно с игроками создали необходимую атмосферу, чтобы добиться такого результата.

Даже с 0:3 мы добивались победы. Верить нужно до конца! Если ты веришь, ты и стараешься реализовать. Если нет — ничего не получится. Верил, что ребята способны. Рад за них! Легендарный клуб снова завоевал Кубок Гагарина», — сказал Быков «Чемпионату».

Таким образом, ЦСКА во второй раз в своей истории одержал победу в Кубке Гагарина. В предыдущий раз красно-синие завоевывали этот трофей в сезоне 2018/19.

Сергей Федоров впервые завоевал Кубок Гагарина в качестве главного тренера.