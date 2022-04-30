Воробьев объяснил причину поражения «Металлурга» в финале с ЦСКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал проигранный финальный матч Кубка Гагарина московскому ЦСКА (1:4).

«Два быстрых гола на наших ошибках, и потом, как это модно сейчас говорить, ЦСКА выставил автобус. Хорошо у них сыграл вратарь, поэтому, к сожалению, мы сегодня не выиграли Кубок.

Что стало переломным моментом в серии? Наверное, то, что мы играли с ЦСКА. Мы же не проиграли 2:8, 2:8. Нет, мы проиграли один матч в овертайме, второй – тоже в одну шайбу. Эта команда четыре года добиралась до финалов плей-офф.

В 2016 году у меня была уверенность в победе перед седьмым матчем, а была ли она у меня сегодня? Да, была. А что должен говорить тренер? Да, была, но два гола сломали игру», — передает слова Воробьева «Чемпионат».

Таким образом, ЦСКА во второй раз в своей истории одержал победу в Кубке Гагарина. В предыдущий раз красно-синие завоевывали этот трофей в сезоне 2018/19.

Сергей Федоров впервые завоевал Кубок Гагарина в качестве главного тренера.