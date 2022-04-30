Сергей Федоров - о завоевании Кубка Гагарина: Это невероятно, даже не верится пока!

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина. Армейцы обыграли в семи матчах магнитогорский «Металлург» в финале турнира (4-3).

«Может быть, какие-то фантазии были, что в первый же год тренерской работы стану чемпионом, но это было несерьезно. Я понимал, что потребуется огромный труд, титаническая отдача наших хоккеистов. Благодаря моему тренерскому штабу нам удалось найти правильные решения. Это невероятно, даже не верится пока!» — сказал Федоров в эфире КХЛ ТВ.

Таким образом, ЦСКА во второй раз в своей истории одержал победу в Кубке Гагарина. В предыдущий раз красно-синие завоевывали этот трофей в сезоне 2018/19.

Сергей Федоров впервые завоевал Кубок Гагарина в качестве главного тренера.