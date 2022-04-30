Сразу пять игроков СКА покидают команду по истечении нынешнего сезона

По завершении сезона-2021/22 хоккейный клуб СКА покинут пять хоккеистов. Речь идет о Микко Лехтонине, Йоонасе Кемппайнене, Мэтте Робинсоне, Ларсе Йохассоне и Лео Комарове.

Руководство петербургской команды по обоюдному согласию сторон расторгли соглашения с Комаровым и Лехтоненом.

35-летний Комаров набрал шесть очков в 18 встречах регулярного чемпионата, еще три очка на его счету в 16 играх плей-офф. 28-летний Лехтонен провел за СКА 15 матчей в регулярном чемпионате и набрал восемь очков, еще семь баллов он заработал в 15 матчах плей-офф.

Также расторгли свои контракты с клубом шведский вратарь Ларс Йоханссон, финский нападающий Йоонас Кемппайнен и канадский защитник Мэтт Робинсон.