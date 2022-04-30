Министр спорта РФ Матыцин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина

Министр спорт РФ Олег Матыцин поздравил хоккеистов, тренерский штаб и болельщиков ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.

«Поздравляю ЦСКА с победой в финальной серии плей-офф КХЛ и завоеванием Кубка Гагарина! Хотел бы отметить большую волю к победе хоккеистов ЦСКА. Они уступали в серии со счетом 1-3, но благодаря огромному желанию победить и мастерству переломили ситуацию и в решающем, седьмом матче взяли верх над сильными и опытными соперниками.

Поздравляю с чемпионством руководство ЦСКА и тренерский штаб красно-синих во главе с главным тренером Сергеем Фёдоровым. И, конечно, поздравляю с успехом клуба болельщиков ЦСКА - в том числе благодаря их горячей поддержке команда одержала эту блестящую победу!», - приводит слова Матыцина «Чемпионат».

Напомним, решающий, седьмой матч финальной серии в Магнитогорске завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории выиграли трофей.