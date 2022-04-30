Каменский - о победе ЦСКА: Это хоккей, здесь переворачивается все в один момент

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский отреагировал на завоевание ЦСКА Кубка Гагарина.

«Это хоккей, здесь переворачивается все в один момент. Ты можешь вести, а потом проиграть матч. Тем и интересен этот вид спорта. Игра Федотова? Я не люблю кого-то выделять. Он сыграл хорошо, но эта победа всей команды. И тренерского штаба и всех ребят, которые ложились под шайбу, бились. Сколько травм, сколько синяков. И естественно он тоже молодец, феноменальный сезон провел. Здесь все сложилось», - приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Напомним, решающий, седьмой матч финальной серии в Магнитогорске против «Металлурга» завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории выиграли трофей.