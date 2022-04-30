Главный тренер «Вашингтона» рассказал о здоровье Овечкина перед стартом плей-офф Кубка Стэнли

Наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья травмированного российского нападающего Александра Овечкина перед началом розыгрыша Кубка Стэнли-2022.

«Сегодня утром его состояние улучшилось. Надеюсь, его здоровье и дальше будет двигаться в сторону улучшения», — цитирует Лавиолетту официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач в 77 матчах лиги. Ранее сообщалось, что россиянин успеет восстановиться к началу Кубка Стэнли-2022.