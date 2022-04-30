ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент КХЛ Морозов: Никто не знал, что ЦСКА сможет отыграться с 1-3

Армейцы выиграли финальную серию Кубка Гагарина со счетом 4-3.
30 апреля 2022 22:35
автор: Александр Бойченко

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поделился впечатлениями после окончания финала Кубка Гагарина. По итогам семи матчей противостояния ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» победу одержали армейцы со счетом 4-3.

— Героический камбэк ЦСКА войдёт в золотой фонд КХЛ?

— Конечно! Такое уже было в истории Лиги, но здесь, на пятом матче, когда все болельщики «Металлурга» ждали победы за шесть минут до сирены, да и в овертайме были шансы… Это создало дополнительную интригу и красоту хоккея. Никто не знал, что так всё сложится, что ЦСКА сможет отыграться с 1-3. Очень приятно, что у нас такой финал», - передает слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Напомним, решающий, седьмой матч финальной серии в Магнитогорске против «Металлурга» завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории выиграли трофей.

источник: КХЛ
Это интересно:
Голкипер ЦСКА Федотов покидает клуб и уезжает в НХЛ
Вратарь будет выступать за «Филадельфию»
30.04.2022 23:19
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Мишустин поздравил ЦСКА с выигрышем Кубка Гагарина
Премьер вспомнил, сколько раз армейцы становились чемпионами России
30.04.2022 22:50
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Алексей Ягудин: Ненормально, когда отстраняют юниоров-фигуристов, а многие хоккеисты выступают
Все российские хоккеисты продолжают выступления в НХЛ.
30.04.2022 22:48
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Президент КХЛ Морозов: Никто не знал, что ЦСКА сможет отыграться с 1-3
Армейцы выиграли финальную серию Кубка Гагарина со счетом 4-3.
30.04.2022 22:35
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Главный тренер «Вашингтона» рассказал о здоровье Овечкина перед стартом плей-офф Кубка Стэнли
Ранее форвард травмировался в игре регулярного чемпионата с «Торонто» (3:4).
30.04.2022 21:52
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Каменский - о победе ЦСКА: Это хоккей, здесь переворачивается все в один момент
Армейцы завоевали свой второй в истории Кубок Гагарина
30.04.2022 21:41
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Министр спорта РФ Матыцин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина
Чиновник отметил волю к победе армейцев
30.04.2022 21:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сразу пять игроков СКА покидают команду по истечении нынешнего сезона
У троих хоккеистов заканчиваются сроки соглашений с клубом.
30.04.2022 20:59
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Сергей Федоров - о завоевании Кубка Гагарина: Это невероятно, даже не верится пока!
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории.
30.04.2022 20:10
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Воробьев объяснил причину поражения «Металлурга» в финале с ЦСКА
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московских армейцев
30.04.2022 19:12
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Чемпионский покер Семака! «Зенит» взял золото четвертый год подряд
Победив дома «Локомотив» (3:1), клуб из Санкт-Петербурга за три тура до окончания чемпионата-2021/22 стал недосягаем для соперников.
ЦСКА — чемпион! Федоров выиграл Кубок Гагарина спустя девять месяцев после того, как стал тренером
ЦСКА победил в Магнитогорске в седьмом матче финала плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.
«Динамовцы оказались не готовы к борьбе за золото с «Зенитом»? Так никто не готов!» Сенников — о развязке чемпионата
Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном домашнем поражении «Динамо» от «Урала» (2:3), которое сделало для «Зенита» золотым предстоящий матч с «Локо».
Москва проголосовала за чемпионство «Зенита»! Как «Динамо» проиграло дома «Уралу»
В 27-м туре РПЛ команда Сандро Шварца сенсационно уступила в Москве екатеринбуржцам (2:3) - таким образом уже 30 апреля «Зенит» может досрочно оформить золото.
«Свой гол гости забьют, а в ответ получат три-четыре». Ловчев — о матче «Зенит» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев признался «Плеймейкеру», что не видит особых шансов у «Локомотива» остановить без пяти минут чемпионов России.
«Карпин победит пятый раз подряд с тоталом больше 2,5». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в южном дерби в рамках 27-го тура РПЛ (30 апреля, 16:30).
Рекордный бой Орловского и возвращение Молдавского Кинг-Конга. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 35
Май начнется в Лас-Вегасе турниром UFC, в главном бою которого в рамках легчайшего дивизиона сойдутся американец Роб Фонт и эквадорец Марлон Вера. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом поединках бойцовского вечера.
Суперсезон Капризова: 108 очков и Топ-5 лучших бомбардиров НХЛ. На очереди — борьба за Кубок Стэнли!
Гол и передача Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» завершить регулярный чемпионат НХЛ домашней победой над «Колорадо» (4:1), а самому российскому форварду - обновить клубный рекорд результативности за сезон.
Первая леди российского букмекерства
30 апреля свой день рождения отмечает одна из самых ярких топ-менеджеров букмекерской отрасли страны, первый вице-президент компании «Лига Ставок» Ольга Журавская. Редакция "Плеймейкера" поздравляет Ольгу!
Это будет величайшее сражение в истории женского бокса! Расклад и ставки на бой Кэти Тейлор против Аманды Серрано
Утром 1 мая по московскому времени в Нью-Йорке звездные Кэти Тейлор и Аманда Серрано подерутся за лидерство в рейтинге pound-for-pound мирового женского бокса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика