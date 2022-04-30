Президент КХЛ Морозов: Никто не знал, что ЦСКА сможет отыграться с 1-3

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поделился впечатлениями после окончания финала Кубка Гагарина. По итогам семи матчей противостояния ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» победу одержали армейцы со счетом 4-3.

— Героический камбэк ЦСКА войдёт в золотой фонд КХЛ?

— Конечно! Такое уже было в истории Лиги, но здесь, на пятом матче, когда все болельщики «Металлурга» ждали победы за шесть минут до сирены, да и в овертайме были шансы… Это создало дополнительную интригу и красоту хоккея. Никто не знал, что так всё сложится, что ЦСКА сможет отыграться с 1-3. Очень приятно, что у нас такой финал», - передает слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Напомним, решающий, седьмой матч финальной серии в Магнитогорске против «Металлурга» завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории выиграли трофей.