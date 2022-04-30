Алексей Ягудин: Ненормально, когда отстраняют юниоров-фигуристов, а многие хоккеисты выступают

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что в международном спорте наблюдается несправедливость по отношению к российским спортсменам, при котором одни имеют право выступать, а другие вынуждены быть отстраненными.

«Могут ли не допустить российских спортсменов до Олимпиады 2024 года? Конечно, чисто гипотетически такое может произойти. Невозможно предсказать, что будет дальше.

Просто кому-то достанется больше, кому-то меньше. Это ненормально, когда, например, отстраняют российских фигуристов-юниоров, но в то же время многие хоккеисты выступают.

Не в упрек им, но мы почему-то видим разные подходы. То, что сейчас делается в спорте, – не совсем нормально», – заявил Ягудин Sport24.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований на неопределенный срок. В конце апреля стало известно о том, что Россия лишается право проведения этапа Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.