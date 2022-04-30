Мишустин поздравил ЦСКА с выигрышем Кубка Гагарина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

«Поздравляю команду московского хоккейного клуба ЦСКА и тренерский штаб с победой в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Вы уже во второй раз стали обладателями главной спортивной награды - Кубка Гагарина и четырежды чемпионами России», - приводит слова Мишустина сайт правительства РФ.

Напомним, решающий, седьмой матч финальной серии в Магнитогорске против «Металлурга» завершился со счетом 4:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории выиграли трофей.