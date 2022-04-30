Голкипер ЦСКА Федотов покидает клуб и уезжает в НХЛ

Голкипер ЦСКА и сборной России Иван Федотов объявил о своем отъезде в НХЛ.

«Уезжаю в «Филадельфию»? Безусловно. Я приходил в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок. Теперь могу со спокойной душой сделать шаг вперед. Получил хорошую возможность, теперь с этим бэкграундом и багажом можно попробовать себя там. Это новый вызов и новые возможности. Если не попробовать себя в НХЛ, можно жалеть потом всю жизнь.

Стану самым высоким вратарем в НХЛ, на два сантиметра выше Микко Коскинена? Главное, чтобы и по игре тоже был на два сантиметра выше», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, Иван стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

Вместе со сборной России голкипер выиграл олимпийское серебро Пекина.