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Алексей Морозов: Потолок и пол зарплат в КХЛ начали работать

Легенда российского хоккея отметил выравнивание уровня лиги
01 мая 2022 00:18
автор: Александр Шульгин

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что введение пола и потолка зарплат в лиге привело к выравниванию уровня команд и предсказал, что вскоре результаты станут еще более непредсказуемыми.

«Все живут по его правилам уже два года. Мы выносили на Совет Директоров изменения по полу зарплат на следующий сезон, потолок было принято оставить на прежнем уровне. Впервые в истории в каждом раунде плей-офф были семиматчевые серии. Это говорит о том, что у нас Лига выравнивается. Потолок и пол начали работать. Еще немного времени - и будут истории, в которой восьмое место выбивает первое», - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, решающий, седьмой матч финальной серии в Магнитогорске «Металлурга» - ЦСКА завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории выиграли трофей.

источник: КХЛ
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