Морозов заявил, что КХЛ не планирует изменять лимит на легионеров

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил, что лига не планирует менять действующий лимит на легионеров.

«Позиция Лиги по лимиту уже была высказана. Я был в Минспорта на совещании, сидели с Федерацией, обсуждали. То, что есть на данный момент, пять легионеров в заявке на матч - это оптимально. В связи со всеми событиями надо оставлять эту цифру и играть дальше. ФХР представила свои аргументы, там считают, что это поможет сборной в развитии», - цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, решающий, седьмой матч финальной серии в Магнитогорске «Металлурга» - ЦСКА завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Таким образом, армейцы во второй раз в своей истории выиграли трофей.