Агент Зарипова объявил, что ветеран собирается в поход за своим шестым Кубком Гагарина

Агент нападающего казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев рассказал о том, как обстоят дела у хоккеиста с новым контрактом форварда.

«Недавно общались с Данисом. На днях что-то должно проясниться. Результат в этом году не достигнут, наверное, пойдет за своим шестым Кубком Гагарина. Приход Знарка может повлиять на решение Даниса? Это все в понимании Олега Валерьевича. Думаю, они найдут общий язык. На сегодняшний день нового контракта у Даниса Зарипова нет», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате 41-летний Зарипов провел 24 матча, в которых набрал 11 (4+7) очков.

Данис является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.