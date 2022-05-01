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Иван Бочаров может перебраться в ярославский «Локомотив»

Бело-голубые могут столкнуться с проблемой вратарей
01 мая 2022 09:05
автор: Александр Шульгин

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров может перейти в ярославский «Локомотив».

«Локомотив» действительно хочет видеть Бочарова в команде. Вопрос не в деньгах, а в понимании и переговорах двух клубов: «Локомотива» и «Динамо», - приводит «Чемпионат» слова хоккейного агента Александра Черных.

«Тренер вратарей «Локомотива» Рашит Давыдов в свое время довольно долго работал с Ваней. Он знает, как можно добиться с Бочаровым максимального результата», - добавил его коллега Юрий Николаев.

Напомним, ранее о своем решении завершить карьеру объявил другой динамовский вратарь - 42-летний Александр Еременко.

В минувшем регулярном чемпионате Бочаров провел 38 матчей, в которых пропустил 86 шайб.

источник: Чемпионат.com
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