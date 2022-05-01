Официально: Рябыкин назначен главным тренером «Авангарда»

Омский «Авангард» объявил о назначении Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера команды.

«Выбор из главных тренеров на рынке был не так велик. Проработав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура Дмитрия Рябыкина является на данный момент оптимальной.

За последние четыре сезона клуб обрел четкий вектор развития, мы верим, что наша система будет работать и дальше. Контракт Дмитрия Рябыкина заключен сроком на один год и может быть продлен в случае достижения цели на сезон», - приводит слова генерального менеджера «ястребов» Алексея Волкова клубный сайт.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина в четвертьфинале Западной конференции, уступив магнитогорскому «Металлургу». После этого стало известно, что канадский специалист Боб Хартли покидает команду.

Под его руководством омский клуб в прошлом сезоне становился обладателем трофея.