Капризов ответил на вопрос, что нужно для успешного выступления в плей-офф Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что понадобится его команде для успешного выступления в плей-офф Кубка Стэнли.

«Все дело в единоборствах, борьбе на углах и мелочах, которые мы делаем. Нужно продолжать делать эти вещи правильно, выигрывать наши смены и в конечном итоге помогать команде побеждать. Это то, на чем мы должны фокусироваться», - приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. Тем самым россиянин превзошел показатели Павла Буре, Сергея Федорова и Александра Могильного по количеству очков за один сезон среди россиян. Текущий рекорд (128 очков) принадлежит форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота» встретится с «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают Владимир Тарасенко, Иван Барбашев, Павел Бучневич и Алексей Торопченко.