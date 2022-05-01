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Кросби высказался о возможном уходе Малкина из «Питтсбурга»

Контракт россиянина заканчивается летом 2022 года
01 мая 2022 09:40
автор: Александр Шульгин

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал возможный уход российского форварда Евгения Малкина из команды.

«Как бы вы не хотели об этом думать, вы понимаете, что это может произойти. Думаю, нужно просто наслаждаться игрой с ними как можно больше и принять тот факт, что это не будет длиться вечно, уйдут они в этом году или в будущем. Я просто пытаюсь наслаждаться этим и быть благодарным за возможность, что у нас есть возможность делать это снова», - приводит слова канадца официальный сайт НХЛ.

Напомним, действующее соглашение Малкина рассчитано до конца текущего сезона. Кроме того, команду может покинуть еще один лидер - Крис Летанг.

В минувшем регулярном чемпионате Малкин провел 41 матч, в котором набрал 42 (20+22) очка.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «пингвины» сыграют против «Нью-Йорк Рейнджерс».

источник: NHL (НХЛ)
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