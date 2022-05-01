Ларионов возглавил нижегородское «Торпедо»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов стал главным тренером нижегородского «Торпедо».

Как сообщает клубная пресс-служба, между сторонами достигнута принципиальная договоренность о сотрудничестве, однако детали будущей сделки пока не разглашаются.

Напомним, что Ларионов работал с молодежной и олимпийской (второй) сборными России.

В минувшем сезоне нижегородцы под руководством Дэвида Немировски заняли девятое место в Западной конференции, не дотянув несколько очков до зоны плей-офф из-за досрочного завершения регулярного первенства в связи с пандемией коронавируса.

После того, как стало известно о снятии «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина именно «Торпедо» могло стать соперником московского «Спартака» по 1/4 финала конференции, однако руководство КХЛ приняло решение вывести красно-белых в полуфинал без борьбы.